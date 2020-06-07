Почти 630 пациентов с коронавирусом лечатся в больнице №15 им. Филатова в Москве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Врачи больницы №15 имени Филатова в Москве лечат 1 167 пациентов, из них коронавирус подтвержден у 627. Об этом сообщил в воскресенье в своем аккаунте в Facebook главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

В Москве работают несколько базовых медицинских учреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"Сводка на 7 июня. Всего на лечении 1 167 человек. Из них 1 137 - с диагнозом "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии", у 627 подтвержден коронавирус. В отделении реанимации лечится 141 пациент, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 54 человека. Поступили за сутки 114, выписаны - 116", - написал Вечорко.

Как уточнила в своем аккаунте в Facebook главный врач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова, в больнице проходят лечение 507 человек, из них 264 с подозрением на коронавирус и 195 с лабораторно подтвержденным диагнозом. В реанимации находятся пятеро пациентов, четверо подключены к ИВЛ. За сутки выписаны 22, из них 11 - после коронавируса. Поступило 39 пациентов, у 15 из них подтвержден коронавирус.

Кроме того, в своем аккаунте в Facebook главный врач больницы в Вороновском в Новой Москве Сергей Переходов сообщил, что, по последним данным, в инфекционном центре состоят на лечении 225 пациентов, у всех подтверждены коронавирус и пневмония. С кислородной поддержкой в больнице находятся 165 пациентов, а к аппаратам ИВЛ подключены 14. Всего за сутки в инфекционный центр поступили 14 пациентов. В субботу выписаны трое выздоровевших.

"На 7 июня в больнице в Коммунарке находятся 406 пациентов. Всего за сутки поступило 40 новых больных, выписали - девять. Кроме того, в больнице скончались два пациента", - написал в своем аккаунте в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.