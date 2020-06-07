Московские священники с апреля провели более 340 выездов к больным коронавирусом

"Свыше 340 выездов к больным с диагнозом COVID-19 совершили священники специально созданной группы комиссии по больничному служению при епархиальном совете г. Москвы с начала апреля. Священникам удалось причастить более 400 человек: помимо непосредственно болеющих коронавирусом, как правило, к таинству Причастия на дому приступают члены семьи болеющего. Все священники посещают больных в специальных костюмах и средствах защиты", - написано в сообщении.

По словам заместителя председателя комиссии по больничному служению при епархиальном совете города Москвы протоиерея Иоанна Кудрявцева, которого цитирует сайт Московской патриархии, ежедневно проводится до 10 выездов для совершения таинств. "На выезды по Москве сейчас ездят 15 священников и 10 помощников, совершая от 3 до 10 выездов в день. Сутки делятся на две смены: с 5 утра до 5 вечера и с 5 вечера до 5 утра, в первую смену дежурят 2-3 священника, во вторую - один священник", - цитирует его сообщение сайта.

Ранее патриарх обратился к властям с просьбой разрешить священнослужителям доступ к нуждающимся в пастырской опеке больным для совершения таинств в период пандемии. Онлайн-встречи священников с пациентами проходят с 3 мая, с 17 мая их трансляцию ведет телеканал "Спас".

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ также разработал правила совершения треб для священников, посещающих на дому или в лечебных учреждениях людей, находящихся в изоляции или заразившихся коронавирусом. Они предписывают использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), одноразовых салфеток для причастия и ватных палочек для елеосвящения (помазания тела освященным елеем) и обязательную утилизацию этих предметов после совершения таинств.