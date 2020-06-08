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Московские предприниматели получили более 3 млрд рублей льготных кредитов за месяц

Всего в этом году бизнесмены города подали документы на участие в программе кредитования на общую сумму 180 млрд рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Московские предприниматели в рамках городской программы льготного кредитования с начала мая получили более 3 млрд рублей. По новым кредитам город субсидирует до 8% годовых, об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По действующим займам за счет субсидий процентная ставка для предпринимателей снижена на 6%.

"Чтобы предприниматели могли взять или рефинансировать кредит на льготных условиях, правительством Москвы заключены соглашения с 11 крупнейшими банками. Благодаря этому малый и средний бизнес уже смог привлечь больше 3 млрд рублей. В ближайшее время компании и ИП получат еще 12,5 млрд, заявки по ним одобрены", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Программа кредитования рассчитана до конца 2020 года. На данный момент предприниматели подали документы на общую сумму 180 млрд рублей. Оставшиеся заявки сейчас находятся на рассмотрении. Получить поддержку можно независимо от сферы деятельности и цели займа. Единственное условие - регистрация бизнеса на территории Москвы.

О программе

Программа субсидирования для предоставления льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства вошла в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса. Соответствующее постановление Сергей Собянин подписал 15 апреля.

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