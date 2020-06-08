Музей Победы просит разрешить очную акцию "Свеча памяти" для патриотических организаций

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе в Москве обратился к Роспотребнадзору с просьбой открыть главное здание 22 июня, в День памяти и скорби, для приема представителей патриотических организаций в рамках акции "Свеча памяти". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

С середины марта Музей Победы, как и другие учреждения культуры, закрыт для посетителей в связи с распространением коронавируса. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что музеи могут начать работать для посетителей с середины июля.

"В этом году в связи с режимом временных ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции музей не сможет организовать акцию в традиционном формате. Однако, принимая во внимание обращения общественных организаций и особую значимость этого мероприятия в Год памяти и славы, Музей Победы готов выполнить все необходимые противоэпидемиологические требования и провести торжественную церемонию в текущих условиях с очным присутствием представителей патриотических организаций", - сказали в музее и добавили, что соответствующая просьба направлена в Роспотребнадзор.

В пресс-службе рассказали, что в Музей Победы в преддверии Дня памяти и скорби поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбой найти для них возможность посетить музей, чтобы зажечь свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны и возложить цветы в Зале памяти и скорби.

"Свеча памяти" - традиционная патриотическая акция, в ходе которой десятки тысяч москвичей и гостей столицы приходят в музей, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны и отдать дань ее героям. "Каждая свеча - это личная история чьей-то семьи, бережно хранящей память о погибших или воевавших на полях сражений Второй мировой войны, самой кровопролитной в истории человечества", - добавили в музее.