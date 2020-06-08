В Москве выздоровели более 104 тыс. человек после коронавируса

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Еще 1 633 пациента в Москве вылечились за сутки от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составляет в столице 104 347 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 633 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 104 347 человек", - сообщила вице-мэр.

По ее словам, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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