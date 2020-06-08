Соцработники в Москве оказали более 4 млн услуг за время пандемии

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Социальные работники оказали более 4 млн услуг москвичам во время пандемии, вызванной распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в ходе встречи с социальными работниками в понедельник заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Сегодня мы отмечаем двадцатый юбилейный день социального работника, с этим праздником всех поздравляю. Это непростая и очень важная профессия, пандемия еще раз показала, что ее выбирают неравнодушные, готовые прийти на помощь в самый трудный момент люди <...> Центры социального обслуживания полностью изменили свой режим работы, перешли в дистанционный формат. Более 4 млн услуг оказано в этот период, более 470 тыс. из них - это заявки, поступившие на специально созданную горячую линию комплекса социального развития по вопросам коронавируса", - сказала Ракова.

Она добавила, что во время пандемии врачи находятся на передовой, у них важная и сложная задача. Социальные работники оказывали помощь нуждающимся, которым "пережить самоизоляцию было труднее всего", более чем 2 млн клиентов столичной социальной защиты - гражданам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто в целом попадал в группу риска. По словам заммэра, соцработники успешно справились с поставленной задачей и продолжают усердно работать. Ракова отметила, что в управлении социальной защиты нет ни одного направления, работа которого не изменилась бы в новых условиях и на которое не была бы наложена дополнительная нагрузка.

Она подчеркнула, что в период пандемии московская система соцзащиты впервые столкнулась с необходимостью организовать обсервационные отделения. Сотрудники справились с поставленной задачей, перешли на новые технологии работы, благодаря чему удалось сдержать распространение инфекции. Многим учреждениям пришлось перейти на вахтовый метод работы.

Заммэра добавила, что учреждениям соцзащиты удалось снизить нагрузку с медицинских стационаров. Многим учреждениям пришлось перепрофилироваться, изменить подходы к работе, чтобы помощь, которая оказывалась до пандемии, сохранялась в полном объеме. "Пандемия отступает, и на повестку выходит вопрос организации соцуслуг в новых условиях. Мы должны сделать все, чтобы не допустить распространение инфекции в будущем. Расслабляться ни в коем случае нельзя, мы должны свести риски заражения к минимуму", - заключила Ракова.

Согласно указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве были продлены до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений - вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки. 5 июня в столице открылись ярмарки выходного дня.

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