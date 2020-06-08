Жителей Москвы призвали надевать маски и перчатки при использовании каршеринга

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Пользователей каршеринга в Москве призвали использовать маски и перчатки во время поездок. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник, что с 9 июня все ограничения на работу каршеринга снимаются.

"С завтрашнего дня полностью отменяются ограничения на работу каршеринга. Теперь машину можно взять на любое время - автомобили продолжат дезинфицировать. И все же просим надевать маски и перчатки при пользовании каршерингом - так безопаснее", - говорится в сообщении.

В Москве с 29 марта действует режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки, а для всех жителей ввели самоизоляцию. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открыты промпредприятия и стройки, с 25 мая - многие центры госуслуг, а также стали доступны автомобили каршеринга, но с ограничениями.

С 1 июня начался второй этап смягчения ограничений. Многие объекты сфер услуг и торговли, а также строительства вновь начали работать, но для жителей Москвы в общественных местах стало обязательным ношение масок и перчаток, чтобы сохранить их здоровье. Жители города, хоть и с ограничениями, но начали выходить на прогулки.