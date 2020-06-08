МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Неделю документального кино с 11 по 18 июня организуют в Москино. Трансляции фильмов будут проходить в онлайн-формате, об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Москино.

"С 11 по 18 июня Москино проведет неделю онлайн-премьер Международного фестиваля документального кино Doker. Программа Doker Week полна историй людей, бросивших привычный жизненный уклад ради мечты и идеи. Также в программе - удивительные и трогательные истории о поиске любви в возрасте за 60, бегстве от бессонницы в буддистский монастырь, путешествии по самой длинной в мире железной дороге и многое другое", - говорится в сообщении.

Подключиться к трансляции фестиваля можно бесплатно в разделе Live на сайте Москино, на странице Москино в Facebook и на "Афише".

Фильмы будут показаны всего один раз, согласно расписанию. Сеансы предназначены для зрителей старше 18 лет.

"В рамках фестиваля можно будет увидеть кинокартины из Израиля, Китая, Белоруссии, Италии и других стран", - говорится в сообщении.

"Москино"- учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно организация проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами, а также курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входит 13 кинотеатров.