Собянин отменил в Москве самоизоляцию, пропуска и график прогулок

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в понедельник действовавший в городе с 29 марта режим самоизоляции, а также введенные в апреле цифровые пропуска для передвижения по мегаполису на транспорте и график прогулок, который действовал с 1 июня.

Все эти меры принимались для профилактики распространения коронавируса.

При этом, как отмечается в опубликованном в понедельник указе мэра, сроки снятия ограничений в Москве могут быть изменены в соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе.

Уже завтра

"Уже с завтрашнего дня - 9 июня 2020 года - отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок", - написал Собянин на своем сайте. Он отметил, что жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. "Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте", - отметил мэр. Он напомнил, что восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня.

Градоначальник также проинформировал, что утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города. "С завтрашнего дня - 9 июня - могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга", - пояснил он.

К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Репетиции коллективов могут проводить театры, концертные организации и цирки. "Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ", - подчеркнул Собянин.

Через неделю

Мэр рассказал, что через неделю - 16 июня - будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. "Смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу", - продолжил он. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. "Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%", - пояснил Собянин.

В два этапа, по его словам, будут открываться рестораны и кафе: с 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю - стационарные заведения общепита. "И, наконец, 23 июня 2020 года мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии - открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы", - сказал Собянин.

Он пояснил, что возобновится и пассажирская навигация по Москве-реке, благодаря чему горожане и гости столицы смогут вновь покататься на речном трамвайчике. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения, в обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения.

"И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", - сказал мэр.

Борьба еще не закончилась

Градоначальник проинформировал, что решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно. "Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии", - написал он. Собянин призвал горожан "по-прежнему соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим", а открытые предприятия - четко выполнять требования санитарных служб.

"Берегите себя и своих близких, друзья! Борьба еще не закончена. Тем не менее хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни", - заключил он.