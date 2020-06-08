Новый центр социального обслуживания появится на юго-западе Москвы в сентябре

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в сентябре сдать в эксплуатацию здание центра социального обслуживания (ЦСО) в Котловке на юго-западе столицы, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"К сожалению, здание ко дню социального работника сдать не удалось, но, думаю, что его сдадим в сентябре. Здание будет отвечать всем требованиям, которые были прописаны, все будет исполнено. Будет блок социальной реабилитации, блок дневного пребывания", - сказал Собянин, который также поздравил социальных работников центра в "Котловке" и вручил им цветы.

На учете в филиале "Котловка" территориального центра социального обслуживания "Зюзино" состоят 8 675 жителей района, в том числе 4 429 пенсионеров, 3 398 инвалидов, 317 детей-инвалидов и 531 многодетная семья. Филиал оказывает социальные услуги по двум адресам: Севастопольский проспект, дом 51, и улица Одесская, дом 9, корпус 1. Общая площадь помещений составляет 568,7 квадратных метра.

Разрозненность и малая площадь помещений создают дискомфорт для работников ЦСО и их подопечных, в этой связи Собянин принял решение о строительстве нового здания центра на улице Нагорной, владение 13.

В новом здании площадью 2 тыс. кв. м будет создана комфортная среда для оказания стандартных социальных услуг, а также приятного времяпровождения и занятий в кружках по интересам, в первую очередь, для пожилых москвичей. Пропускная способность нового ЦСО составит 212 посетителей в день.