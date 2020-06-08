Движение в центре Москвы ограничат 14 июня из-за репетиции парада Победы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Движение автотранспорта на нескольких улицах в центре Москвы ограничат вечером 14 июня в связи с проведением репетиции парада Победы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В связи с проведением 14 июня 2020 года репетиции парада Победы с 21:00 часов и до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской от улицы Гашека до улицы Охотный Ряд, Моховой, Охотному Ряду и Театральному проезду от Воздвиженки до Петровки", - сказали в пресс-службе.

Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения. Кроме того, в ГИБДД призвали строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.