Более 100 тыс. школьников Москвы записались на онлайн-диагностику знаний с середины марта

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. столичных школьников зарегистрировались с середины марта в Московском центре качества образования для прохождения предметной диагностики в режиме онлайн, сообщила во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С помощью предметных диагностик ребята могут выявить пробелы в знаниях, понять, на какие темы стоит обратить особое внимание и таким образом более эффективно выстроить подготовку к экзаменам. С середины марта такой возможностью воспользовались более 100 тыс. учеников. Особенно важно это для наших выпускников, которые готовятся к ЕГЭ. Чтобы помочь им сдать экзамены на высокие баллы, мы создаем специальные ресурсы для более эффективной подготовки к итоговой аттестации", - сказала Ракова.

Она добавила, что каждый ученик может зарегистрироваться на онлайн-диагностику на базе Московского центра качества образования по любому предмету. Участие в ней бесплатное.

По словам Раковой, также для школьников созданы всевозможные ресурсы, с помощью которых ученики могут получать новые знания и проверять себя - Московская электронная школа, "Телешкола МосОбр ТВ", сервис "Мои достижения". Для того, чтобы выпускники могли быстро найти всю полезную информацию, был создан специальный раздел "В помощь выпускнику - 2020" на портале "Школа большого города".