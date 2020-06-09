МЧС усиливает патрулирование водоемов в связи с отменой самоизоляции в Москве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам столичного главка МЧС усиливают патрулирование водной акватории в связи с отменой режима самоизоляции. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В связи с отменой мэром Москвы режима самоизоляции, пропусков и графиков прогулок, ГИМС МЧС Москвы увеличивает количество патрулирований по профилактике происшествий на водных объектах", - сказали в пресс-службе, добавив, что с установлением жаркой погоды на столичных водоемах ожидается как рост отдыхающих, так и количество маломерных судов.

Патрулировать будут на катерах по наиболее популярным маршрутам водных прогулок горожан: по Москве-реке, Строгинской пойме, Чистому заливу, в Серебряном Бору, в центральном бьефе и Химкинскому водохранилищу. Кроме того, инспектора на автомобилях будут патрулировать прибрежные территории и закрытые водоемы, куда невозможен доступ на катерах.

"К спасателям присоединятся более 1 100 добровольцев для патрулирования на 144 маршрутах", - добавили в пресс-службе.

Также Центр Государственной инспекции по маломерным судам с 9 июня возобновляет оказание госуслуг по предварительной записи.

"Центр ГИМС ГУ МЧС России по Москве возобновляет личный прием граждан по предварительной записи", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что владельцы катеров и моторных лодок смогут воспользоваться процедурой предоставления государственных услуг по регистрации и освидетельствованию маломерных судов. Кроме того, они смогут получить или заменить удостоверение на право управления маломерными судами. Записаться на прием можно с 09:00 до 18:00.