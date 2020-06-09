Коммунальные службы Москвы из-за жары поливают дороги каждые три часа

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Столичные коммунальные службы в цикличном режиме каждые три часа поливают дороги и проводят аэрацию воздуха из-за жаркой погоды. Такие меры позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, сообщила во вторник пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"В связи с установившейся жаркой погодой коммунальные службы каждые три часа поливают дороги и проводят аэрацию воздуха. При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу уровень деформации удается существенно снизить", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что основная мойка дорожного покрытия летом проходит в ночное время - с 23:00 до 07:00 мск. Также при необходимости дополнительно проводится патрульная дневная мойка для устранения загрязнений, возникающих на проезжей части. "Во время этих работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - пояснил Бирюков.

Кроме того, в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками, их поливают рано утром или вечером. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях сотрудниками комплекса осуществляется порядка 15-20 поливов, а в жаркие дни проводят дополнительный освежающий полив или опрыскивание.