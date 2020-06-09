Московским таксистам больше не нужно использовать приложение "Помощник Москвы"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пропускной режим отменен в Москве с 9 июня, поэтому столичные таксисты с этого дня больше не должны использовать мобильное приложение "Помощник Москвы", чтобы совершить поездку, пояснили ТАСС во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что со вторника в Москве прекращают действовать самоизоляция, пропускной режим и график прогулок.

"С сегодняшнего дня отменен пропускной режим, и водителям такси не нужно пользоваться функцией проверки цифровых пропусков в приложении "Помощник Москвы" для совершения поездки", - сказал собеседник агентства.

Приложение "Помощник Москвы" заработало в августе 2015 года. Сервис позволяет жителям столицы быстро фиксировать нарушения правил дорожного движения, в том числе правил парковки. Пользователи фотографируют машину нарушителя и отправляют фотографии через приложение. Затем информация поступает в госорганы для анализа и вынесения постановления о штрафе.

О ситуации

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие объекты бизнеса, культуры и городские пространства, а всем жителям нужно было соблюдать самоизоляцию. В последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. С середины мая постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие центры госуслуг, с 1 июня - некоторые объекты сферы услуг и все предприятия непродовольственной торговли.

С 9 июня в Москве отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Должны вновь заработать социальные карты для проезда в общественном транспорте. Возвращаются к работе парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, отменяются ограничения по каршерингу и посещению кладбищ, вернутся к своей деятельности в обычном режиме общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты, а театры, концертные организации и цирки смогут проводить репетиции.