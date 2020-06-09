Заявки на участие в онлайн-голосовании по конституции подали за сутки 100 тыс. человек

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Запись на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ открылась на порталах mos.ru и gosuslugi.ru 5 июня, за четыре дня свои заявки подали уже 230 тыс. человек, из них 100 тыс. поступили за последние сутки. Большинство изъявивших желание голосовать - жители Москвы, сообщил ТАСС во вторник руководитель штаба по наблюдению за голосованием в Москве, бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ, член Общественной палаты (ОП) столицы Илья Массух.

4 июня Центризбирком России предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

"Всего подали заявки 230 тыс. человек. Из Москвы порядка 220 тыс. заявок, из Нижнего Новгорода - 10 тыс. <...> По данным на вчерашний день, на электронное голосование записалось более 130 тыс. москвичей", - сказал Массух.

Ранее на официальном сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель Москвы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

Кроме того, отмечается, что электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию Российской Федерации, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если он против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".

О голосовании

ЦИК на заседании 4 июня утвердил порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования, проект которого был принят за основу на заседании 2 июня. Согласно документу, проголосовать в электронном формате смогут граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Заявления для участия в дистанционном голосовании можно подать в рамках механизма "Мобильный избиратель" с 5 до 21 июня. Электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.