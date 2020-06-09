Ресин заявил об активизации строительства храмов в Москве после снятия ограничений

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Работы по строительству храмов в Москве пойдут в усиленном режиме после снятия ограничений. Об этом во вторник сообщил депутат Госдумы, куратор программы по строительству православных храмов в Москве Владимир Ресин.

"За время вынужденной изоляции и режима работы на удалении мы с другими участниками программы проработали вопросы по документации на несколько шагов вперед. Теперь строительство возобновится в усиленном режиме, так как все организационные и бюрократические вопросы по активно строящимся объектам решены", - приводит пресс-служба Ресина его слова.

Куратор уточнил, что с 15 июня работы по реализации программы строительства православных храмов в Москве вернутся в привычный формат. При этом Ресин подчеркнул, что строительство храмов будет вестись с соблюдением рекомендованных мер защиты (маски, средства дезинфекции) и социальной дистанции.

Ранее Ресин сообщал ТАСС, что в 2020 году программе строительства православных храмов в Москве (так называемой Программе 200 храмов) исполняется 10 лет. По его словам, строительство ведется согласно формуле: ежегодно сдаются в эксплуатацию 10 храмов, а на 10 площадках начинается новое строительство. К настоящему моменту возведены 95 храмов.

Программа строительства православных храмов в Москве развернута во всех административных округах, кроме центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности. Программа реализуется полностью на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования поступающих средств создан благотворительный фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.