Рошаль считает, что снимать ограничения нужно, но коронавирус еще не побежден

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Решение мэра Москвы Сергея Собянина снять ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, правильное, однако вирус до конца еще не побежден. Об этом во вторник заявил глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что со вторника в Москве прекращают действовать самоизоляция, пропускной режим и график прогулок.

"Я в принципе поддерживаю, потому что это взвешенно, и Москва довольно так жестко себя повела в этом и правильно повела. Не знаю, у меня такого ощущения, что мы победили до конца корону, нет, у меня нет", - сказал он.

Рошаль отметил, что все время жить в состоянии карантина тем не менее невозможно.