Лебеди-шипуны появились на прудах ВДНХ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Три пары лебедей-шипунов поселились на прудах ВДНХ, сообщили во вторник в пресс-службе учреждения.

"Впервые с момента начала масштабной программы возрождения ВДНХ, которая реализуется с 2014 года, на главной выставке страны появились лебеди-шипуны. Полюбоваться их красотой и грацией могут все желающие на 1-м и 4-м Каменских прудах", - сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Лебеди-шипуны - самый крупный вид среди лебедей и среди всего отряда гусеобразных. Их отличительной особенностью является черный нарост на лбу сверху основания клюва. Свое русское название птицы получили из-за громких шипящих звуков, которые они издают, обороняясь от хищников и от других птиц при защите своей гнездовой территории.

"Шесть молодых птиц, находящиеся на ВДНХ, уже образовали пары. Для того чтобы лебеди могли укрыться во время непогоды и просто отдохнуть, были сооружены домики на плавучих платформах, для каждой пары свой", - говорится в сообщении.

Чтобы не подвергать жизнь и здоровье лебедей опасности, специалисты настоятельно рекомендуют гостям ВДНХ не кормить лебедей едой, принесенной из дома. Отклонения от установленного рациона могут привести к болезням и гибели птиц. Увидеть лебедей-шипунов на ВДНХ можно до конца октября. При наступлении первых холодов птиц перевезут в питомник на зимовку.