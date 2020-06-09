Оборот предприятий торговли в Москве в марте-мае вырос на 6,9%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Экономика Москвы прошла стресс-тест в период режима самоизоляции, оборот предприятий торговли вырос в марте-мае 2020 года на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, работа в условиях серьезных ограничений стала для экономики Москвы настоящим стресс-тестом. По итогам первых шагов восстановления работы в очном режиме специалисты видят, что городу удалось заложить достаточный запас прочности: Москва как экономическая экосистема и как один из мировых экономических центров достойно проходит этот период.

"За счет диверсифицированной структуры экономики, своевременных мер поддержки правительства Москвы и максимальной открытости нам удалось оперативно вернуться к росту. <...> Впервые мы отмечаем рост этого сегмента (предприятий торговли и услуг): оборот в марте-мае 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, вырос на 6,9%. Это означает, что мы отыграли падение периода самоизоляции", - сказал Ефимов.

В частности, в мае 2020 года увеличение среднесуточного оборота к предыдущему месяцу составило 10,3% (плюс 7,8% к маю 2019 года). На прошедшей неделе, 1-7 июня, наблюдалось оживление спроса, оборот предприятий торговли и услуг вырос на 3,2% к предыдущей неделе, 25-31 мая. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года среднесуточный оборот увеличился на 20,1%.

Розничная торговля за неделю с 1 по 7 июня по показателю "среднесуточный оборот" прибавила 16,7% по сравнению с предыдущей неделей. Оптовая торговля за тот же период нарастила среднесуточный оборот более чем на 30%. "Сигналом позитивных изменений в экономике города стало восстановление наиболее пострадавших от введения ограничительных мер отраслей. Их среднесуточный оборот за неделю 1-7 июня увеличился на 14,3% к предыдущей неделе (25-31 мая). Доля МСП в общем обороте выросла на 2,1 п. п. и составила 18,8%", - подчеркнул Ефимов.

Правительство Москвы ожидает увеличения темпов восстановления экономики по мере возвращения к нормальной жизни. "Ситуация на рынке труда стабилизируется. В период с 29 мая по 5 июня 2020 года количество предполагаемых к увольнению работников начало снижаться. В период с 29 мая по 5 июня количество работников, находящихся в простое, режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения заработной платы, также сократилось на 3%", - заключил Ефимов.

О ситуации

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие объекты бизнеса, культуры и городские пространства, а всем жителям нужно было соблюдать самоизоляцию. В последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. С середины мая постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие центры госуслуг, с 1 июня - некоторые объекты сферы услуг и все предприятия непродовольственной торговли.

С 9 июня в Москве отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Вновь заработают социальные карты для проезда в общественном транспорте. Возвращаются к работе парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, отменяются ограничения по каршерингу и посещению кладбищ, вернутся к своей деятельности в обычном режиме общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты, а театры, концертные организации и цирки смогут проводить репетиции.

С 16 июня в городе будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, смогут возобновить работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые агентства. Откроются музеи, выставочные залы и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия, но трибуны должны быть заполнены максимум на 10%. Также заработают летние веранды ресторанов и кафе, а еще через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть объекты спортивной индустрии, возобновится и пассажирская навигация по Москве-реке, будут сняты ограничения на работу детских садов, учреждений соцзащиты, станут доступны детские и спортивные площадки. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.