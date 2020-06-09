В Москве возобновилась работа четырех автобусных маршрутов для проезда к кладбищам

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Движение на четырех автобусных маршрутах, ведущих к мемориальным комплексам, возобновилось в Москве после открытия для посещения кладбищ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госпредприятия "Мосгортранс", распространенном во вторник.

Кладбища Москвы были закрыты для свободного посещения по указу мэра Сергея Собянина с 9 апреля в связи с соответствующими рекомендациями Роспотребнадзора. Ритуальные объекты разрешалось посещать только для прощания с умершими с соблюдением социальной дистанции и применением индивидуальных средств защиты. С 9 июня ограничение на свободное посещение кладбищ снято.

"После открытия кладбищ для посещения восстановлена работа автобусных маршрутов № 600 "Метро "Теплый Стан" - Метро "Саларьево" (с заездом к западной территории Хованского кладбища), № 723к (короткие рейсы) "2-й Московский крематорий - Метро "Новокосино", № 819 "Улица Академика Янгеля - Щербинское кладбище", № Д (по территории Домодедовского кладбища)", - говорится в сообщении.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по каршерингу и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. Последующие шаги власти планируют 16 и 23 июня, ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.