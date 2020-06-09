В Москве за четыре года построят 60 объектов здравоохранения

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Шестьдесят объектов медицинского назначения планируется построить в Москве до конца 2023 года, сообщила во вторник пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"С 2020 года до конца 2023 года в Москве планируется возвести 60 поликлиник, станций скорой помощи, лабораторий и больничных корпусов и санаториев. <...> С 2011 года до конца 2019 года в столице было построено 85 медицинских объектов, из них 55 - силами девелоперов", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, в Москве с начала 2020 года сдано в эксплуатацию пять зданий для медицинских учреждений, а до конца года будет достроено еще 12 объектов.

"Благодаря исполнению программы медицинского строительства 33 новые поликлиники смогут принимать более 15,5 тыс. горожан в смену, а в 14 больничных корпусах появится около 1,5 тыс. койко-мест", - добавил Бочкарев.