Власти Москвы не будут ограничивать число посетителей кладбищ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ограничений по количеству посетителей на столичных кладбищах не существует, но все они должны носить маски и перчатки, сообщил ТАСС во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Кладбища Москвы были закрыты для свободного посещения по указу мэра города с 9 апреля в связи с соответствующими рекомендациями Роспотребнадзора. Ритуальные объекты можно было посещать только для прощания с умершими с соблюдением социальной дистанции и применением индивидуальных средств защиты.

"Московские кладбища вновь стали открыты для посещений с 9 июня. Ограничения по количеству посетителей кладбищ отсутствуют, но на всей территории города продолжает действовать масочный режим. На кладбищах также необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию", - сказал Немерюк.

По его словам, массового скопления людей на кладбищах не ожидается. Кроме того, места захоронений распределены на достаточном расстоянии друг от друга по всей территории кладбищ, что позволит посетителям соблюдать дистанцию 1,5-2 м.

"Кладбища города полностью готовы к открытию: для удобства посетителей закуплено более 2,8 млн пакетов для сбора мусора, более 15 тыс. кубометров песка, в пунктах выдачи находится более 5 тыс. единиц бесплатного инвентаря. Особое внимание уделяется соблюдению санитарных правил: нанесены линии разметки социального дистанцирования, закуплены санитайзеры - почти 1 млн литров, в общественных помещениях установлено 560 ультрафиолетовых ламп для обеззараживания воздуха", - уточнили в департаменте торговли и услуг. Там добавили, что и сотрудники ГБУ "Ритуал" в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками.