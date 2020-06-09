Маски и перчатки остаются обязательными для пассажиров общественного транспорта Москвы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте остается обязательным для жителей Москвы после снятия ряда ограничений в городе. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Несмотря на отмену пропускного режима требование обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте Москвы останется. Носить их следует на протяжении всей поездки. Более того, с увеличением пассажиропотока маски и перчатки становятся намного более важной мерой по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что пассажирам также нельзя забывать и о важности соблюдения социальной дистанции. "Просим пассажиров отнестись к выполнению этих мер крайне ответственно. Напомним, что за нарушение данных требований по-прежнему предусмотрен штраф 5 тыс. рублей, но каждый человек должен в первую очередь самостоятельно беспокоиться о собственной безопасности и безопасности окружающих", - заключили в пресс-службе.

Снятие ограничений

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидемическая ситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

По указу мэра столицы, с 9 июня прекращают действовать режимы самоизоляции и пропусков, но остается в силе режим самосохранения, подразумевающий ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновят деятельности в три этапа с интервалом в семь дней.

С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по каршерингу и кладбищам, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита.

С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.