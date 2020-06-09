Медали ветеранам войны вручат в Москве до Парада Победы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Власти Москвы вручат 37 тыс. медалей ветеранам до Парада Победы в домашней обстановке, чтобы не подвергать их риску заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По указу президента России, фронтовики, труженики тыла и многие другие уже награждены юбилейной медалью - 19 тыс. медалей вручили [в Москве] до начала самоизоляции. Остальные 37 тыс. медалей вручат в домашней обстановке, чтобы не подвергать ветеранов лишнему риску. При этом на церемонии обязательно будут присутствовать руководители территориальных органов власти", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Московского городского Совета ветеранов Владимир Долгих, чьи слова приводятся в материале, очень важно, чтобы вручение проходило в торжественной обстановке, чтобы это не превратилось в раздачу. Нужно, чтобы ветераны могли почувствовать праздник.

Руководитель столичного департамента труда и соцзащиты Евгений Стружак сообщил, что уже началось тестирование на коронавирус тех людей, кто пойдет к ветеранам вручать медали на дом. Каждое вручение должно пройти в теплой и праздничной атмосфере - вместе с детьми и родственниками ветерана.

"Еще одна важная тема - работа по поддержанию памяти героев. <...> Как только будут сняты все ограничения, сможем продолжить проведение наших конференций и различных мероприятий на эту тему. Потому что попытки фальсификации истории не останавливаются. А кто, кроме вас, может правдиво рассказать, как развивались события 75 лет назад", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Анастасии Раковой.