Москвичам сохранили возможность посмотреть загруженность парков на mos.ru

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Онлайн-сервис, с помощью которого можно посмотреть загруженность парков и мест отдыха, продолжил работать портале mos.ru. Эта информация может быть полезной горожанам, чтобы спланировать прогулку с соблюдением санитарных правил, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы.

"С сегодняшнего дня в Москве отменили режим самоизоляции, но горожанам по-прежнему необходимо быть осторожными и соблюдать социальную дистанцию. Им поможет специальный онлайн-сервис, с помощью которого можно в режиме реального времени видеть загруженность парков и планировать отдых, минимизировав риски заражения коронавирусом", - рассказали в пресс-службе ДИТ, добавив, что с момента запуска сервисом просмотра расписания прогулок и загруженности парков воспользовались почти 3 млн раз.

"На карте в сервисе территория парков и других мест отдыха окрашена в разные цвета, в зависимости от их доступности и загруженности. Зеленый цвет означает, что посетителей в парке немного. Желтый цвет говорит о том, что соблюдать социальную дистанцию будет сложнее, по возможности горожанам рекомендуют воздержаться от посещения таких мест отдыха. Посещение "красной" территории лучше отложить", - уточнили в департаменте.

Также посмотреть загруженность парков жители Москвы могут на 2ГИС.

Снятие ограничений

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидемическая ситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

По указу мэра столицы, с 9 июня прекращают действовать режимы самоизоляции и пропусков, но остаются в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновят деятельность в три этапа с интервалом в семь дней.

С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по каршерингу и кладбищам, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита.

С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.