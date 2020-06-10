Московский планетарий подготовил к 12 июня праздничную онлайн-программу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московский планетарий к 12 июня подготовил праздничную онлайн-программу для горожан, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Московский планетарий 12 июня 2011 открылся после длительной реконструкции, как отметил генеральный директор планетария Виталий Тимофеев, слова которого приводятся в сообщении, эта дата является вторым фактическим днем рождения звездного дома.

"К празднику мы подготовили для горожан творческий мастер-класс, лекции и музыкальный онлайн-эфир. Подписчики соцсетей смогут погрузиться в увлекательный мир науки и узнать много нового о космосе. Мы надеемся, что каждый найдет в этот день что-то интересное для себя и захочет после открытия прийти в наш планетарий", - рассказал он.

Праздничная программа начнется в 12:00 с финального выпуска цикла "Домашняя обсерватория". Трансляция состоится на YouTube-канале, во "ВКонтакте" и Facebook. На занятии, рассчитанном на детей от пяти до 10 лет, ребята продолжат свое знакомство с Луной. А в 13:00 на странице планетария во "ВКонтакте" пройдет мастер-класс для взрослых и детей под руководством художника. Участники занятия будут рисовать космос акварелью.

В 19:00 можно будет посмотреть лекцию Владимира Сурдина "Поиски новой жизни", в которой речь пойдет о потаенных уголках нашей планеты и малоизведанных формах земной жизни. Трансляция пройдет во "ВКонтакте" и Facebook.