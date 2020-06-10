Северо-Восточную хорду в Москве планируют построить к 2022 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы на Северо-Восточной хорде в Москве планируется завершить к 2020 году. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы завершили бетонирование опор еще одной эстакады съезда с основного хода СВХ на Ярославское шоссе. В настоящее время, после вынужденной паузы из-за предупреждения распространения коронавирусной инфекции, строительство возобновлено на всех искусственных сооружениях развязки. Работы идут высокими темпами, Сергей Собянин поручил производство строительно-монтажных работ на Северо-Восточной хорде закончить в 2022 году", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Эстакада является частью правоповоротного съезда с СВХ при проезде со стороны Открытого шоссе на Ярославское шоссе в сторону Московской области. Длина конструкции - 319 метров. Она располагается над путями Ярославского направления Московской железной дороги. В общей сложности на развязке СВХ с Ярославским шоссе предстоит построить и реконструировать более 4,8 километра дорог.

О хорде

Северо-Восточная хорда свяжет новую трассу М11 Москва - Санкт-Петербург с Косинской эстакадой. Фактически дорога соединит крупнейшие автомагистрали города: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе. СВХ позволит личному и общественному транспорту подъезжать к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и Московского центрального кольца, а также платформам Савеловского и Казанского направлений Московской железной дороги.