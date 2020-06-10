День России отметят на ВДНХ в онлайн-формате

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Онлайн-программу подготовили ко Дню России на ВДНХ. Об говорится в сообщении пресс-службы выставки, распространенном в среду.

"ВДНХ приглашает провести День России с главной выставкой страны. 12 июня на сайтах комплекса и его музейно-выставочных площадок, а также в социальных сетях пройдут видеоэкскурсии, лекции, конкурсы, посвященные российским городам, достижениям, людям, природному и животному миру. На территории выставки в вечернее время в цвета национального флага окрасится павильон "Рабочий и колхозница", а арку главного входа украсит праздничная подсветка", - говорится в сообщении.

Так, например, центр славянской письменности "Слово" предлагает отправиться в виртуальное путешествие к истокам истории нашей страны. В 16:00 на сайте ВДНХ, а также странице центра в Instagram стартует подкаст "День России - тысячелетний путь: Рюрик, Мономах... и мы".

Кроме того, центр океанографии и морской биологии "Москвариум" приглашает на видеоэкскурсию "Моря и реки России". Ихтиологи центра расскажут том, какого цвета кровь у гигантского осьминога, сколько ног у камчатского краба, чем опасна черноморская скорпена, как выглядит амурская морская звезда и многое другое. Зрители познакомятся с представителями семейства осетровых: калугой, белугой и русским осетром. Завершится экскурсия оригинальным поздравлением от водолазов центра. Видео будет доступно с 12:00 на YouTube-канале "Москвариума" и на официальных страницах центра в социальных сетях.

В 12:00 на YouTube-канале экоцентра "Пчеловодство" состоится онлайн-лекция "Экосистемы России". Вместе со специалистами "Мосприроды" пользователи отправятся в виртуальное путешествие по природному наследию нашей страны.