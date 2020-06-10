Москвичи за две недели чаще всего обращались в МФЦ за оформлением документов и соцкарт

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Жители Москвы обратились в общегородской контакт-центр с вопросами о работе центров госуслуг "Мои документы", возобновивших работу две недели назад, 285 тыс. раз. Чаще всего задают вопросы о записи в центры госуслуг, готовности документов, а также оформлении социальных карт, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

С 25 мая в Москве возобновили работу 88 из 130 центров госуслуг "Мои документы". В них горожане могут оформить только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

"Операторы общегородского контакт-центра почти 285 тыс. раз ответили на вопросы москвичей, касающиеся графика работы центров "Мои документы". Чаще всего они консультируют абонентов по вопросам записи в центры госуслуг, готовности документов, а также оформлению и перевыпуску социальных карт. Получить консультацию по работе МФЦ горожане могут по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77", - сказали в пресс-службе.

В ней уточнили, что почти 18 тыс. обращений касались записи на прием в центр госуслуг. Операторы рассказали, что это можно сделать после регистрации на портале mos.ru, в специальной форме при этом нужно обозначить причину обращения в центр. Кроме того, жители интересовались, какие госуслуги доступны в офисах "Мои документы" по предварительной записи - 8,7 тыс. обращений.

"На помощь жителям столицы приходит и голосовой помощник единой справочной службы правительства Москвы. У него горожане, например, часто узнают, готов ли заранее заказанный в центре госуслуг паспорт: с 25 мая по 7 июня мы зафиксировали 34,5 тыс. таких обращений", - сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий, чьи слова приводит пресс-служба.

При подаче заявления в "Мои документы" москвичи получают расписку или справку с регистрационным номером обращения - его потребуется сообщить роботу, поэтому лучше приготовить документ заранее, до звонка на горячую линию единой справочной службы, отметил Савицкий. Голосовой помощник проверит номер и сообщит, готов ли паспорт.

О чем спрашивают москвичи

"Нередки от горожан вопросы, связанные с выпуском, выдачей и обслуживанием социальных карт: жители спрашивают, куда при этом обратиться и где получить готовую карту москвича. За две недели 11,5 тыс. москвичей поинтересовались у голосового помощника нюансами замены соцкарты, еще 7,5 тыс. человек волновала ее готовность. Москвичи, у которых истек срок действия социальной карты, могут подать заявку на переоформление или получить готовую карту в центре госуслуг, если заявка была подана ранее или карта перевыпущена автоматически", - рассказали в пресс-службе.

Более 3 тыс. обращений связаны с адресами центров "Мои документы". Помимо звонка в справочную службу, найти ближайший действующий центр госуслуг можно в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" по конкретной станции метрополитена, району или оказываемой услуге. Также в приложении можно узнать количество людей в очереди и максимальное время ожидания - это позволяет лучше спланировать посещение офиса "Мои документы". Районные центры открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы - с 10:00 до 22:00.

На сегодняшний день в центрах можно получить 144 государственные услуги и шесть услуг МВД. Среди них - оформление или замена паспорта, выдача полиса обязательного медицинского страхования, оформление и выдача социальной карты, водительских прав, государственная регистрация рождения ребенка, предоставление информации жилищного учета, приватизация жилья, назначение различных ежемесячных компенсационных выплат. Часть услуг доступна в электронном виде.

Общегородской контакт-центр работает с 2011 года. Он принимает от москвичей около 3 млн обращений в месяц. Почти 90% заявок приходится на горячие линии: единую справочную службу Москвы (+7 (495) 777-77-77), единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53), единую службу записи на прием к врачу (+7 (495) 539-30-00), контакт-центр "Московский транспорт" (+7 (495) 539-54-54), техническую поддержку портала государственных услуг (+7 (495) 539-55-55) и горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды (+7 (495) 539-25-25).