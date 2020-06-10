Главврач больницы в Коммунарке поедет в Дагестан для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко отправится в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Всего 40 московских медиков поедут в регионы для поддержки в лечении инфицированных, говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

"Для оказания поддержки врачам в Северной Осетии - Алании, Ингушетии, Забайкальском крае, Дагестане, Владимире и Пскове направляется еще шесть московских медицинских бригад, в каждой из которых от пяти до девяти специалистов - всего порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников из ведущих стационаров столицы", - говорится в сообщении.

Прибывшие бригады сменят врачей, которые сейчас оказывают помощь в регионах в борьбе с COVID-19 по поручению мэра Москвы. Медики первых бригад передадут информацию о ситуации в регионе коллегам и в ближайшее время вернутся в столицу. По словам специалистов, в данный момент в большинстве регионов количество госпитализируемых пациентов с коронавирусом постепенно снижается, но необходимо продолжать организационно-методическое сопровождение регионального здравоохранения.

В составе мультидисциплинарных медицинских бригад специалисты различных профилей, имеющие большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19 и лечении пациентов с коронавирусом - пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, врачи других специальностей. Медицинские бригады возглавляют опытные врачи ведущих столичных стационаров.

Бригаду, отправляющуюся в Забайкальский край, возглавляет Марьяна Лысенко, главный врач больницы №52. Медицинскую бригаду, которая вылетает в Дагестан, - главврач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко. Старший врач бригады, которая направлена в Ингушетию, - Игорь Раннев, врач-хирург больницы №13. Бригаду, которая вылетает в Северную Осетию - Аланию, возглавляет врач-хирург больницы №17 Сергей Ларичев. Во Владимирскую область отправляется бригада под руководством врача-хирурга больницы №1 им. Н.А. Пирогова Игоря Лебедева, а в Псковскую область - бригада под руководством врача-хирурга Боткинской больницы Сергея Лебедева.

Врачи продолжат делиться с местными опытом оказания терапевтической и реанимационной помощи коронавирусным больным, перепрофилирования стационаров для работы на время пандемии, помогать организовывать работу поликлиник по ведению пациентов, проводить мастер-классы, а также осматривать больных и оказывать консультативно-диагностическую поддержку.