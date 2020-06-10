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Эколого-просветительские центры Москвы откроются с 16 июня

Прием посетителей в таких центрах будет осуществляться в индивидуальном порядке и по предварительной записи

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Горожане смогут вновь посетить эколого-просветительские центры столицы с 16 июня, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Согласно указу мэра Москвы, с 16 июня могут начать работать музеи и выставочные залы, в том числе и эколого-просветительские центры "Мосприрода". Для посещения необходимо будет соблюдать определенные правила и ограничения. Прием посетителей в эколого-просветительских центрах будет осуществляться только в индивидуальном порядке и по предварительной записи. Запись будет открыта в зависимости от числа посетителей", - поясняется в сообщении.

В каждом экоцентре отдельно, в зависимости от его размера, определено максимальное количество человек, которые одновременно могут находиться в помещении. Также обязательным условием нахождения в экоцентре будет наличие масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции. Данные ограничения будут действовать только на начальном этапе выхода из режима повышенной готовности.

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