ЦОДД сообщил, что загруженность дорог Москвы выходит на прежний уровень

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Загруженность московских дорог возвращается на прежний уровень, который был до ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Количество автомобилей растет с каждым днем. В связи с этим мы наблюдаем и увеличение загрузки дорог, что безусловно отражается на баллах загруженности. За вчерашние сутки в городе передвигалось 2,9 млн автомобилей - это пока самое большое количество автомобилей в городе, которое было с конца марта. Мы уже почти вышли на докарантинные показатели", - сказали в пресс-службе.

По данным на утро 10 июня, количество автомобилей в Москве было на 140 тыс. больше, чем неделей ранее.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.