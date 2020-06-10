Суд оштрафовал правообладателя памятника архитектуры в центре Москвы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правообладателю здания Московских государственных сберегательных касс, которые находятся на улице Петровка, по решению суда был выписан штраф. Теперь ему предстоит разработать проект реставрации здания и провести работы по сохранению, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Здание сберегательной кассы на углу улицы Петровка и Рахмановского переулка было построено в 1915 году по проекту знаменитого архитектора Иллариона Иванова-Шица. В 1920-1930-х годах здесь размещался центральный институт труда ВЦСПС, а к 1941 году дом перешел в ведение Оргавиапрома. После того, как нынешний правообладатель неоднократно проигнорировал предписания Мосгорнаследия о необходимости разработать проект реставрации и провести работы по сохранению здания, мы были вынуждены обратиться в суд", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Рассмотрев дело, Замоскворецкий суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, Мосгорнаследие обязало правообладателя провести все необходимые работы по сохранению памятника архитектуры.