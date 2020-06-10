Пассажиропоток на МЦД увеличился на 20% после снятия режима самоизоляции

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток на МЦД увеличился на 20% в первый день после окончания режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Пассажиры постепенно возвращаются на диаметры. Это связано со снятием ограничений в Москве и Подмосковье. В первый день после отмены в Москве режима самоизоляции по диаметрам было совершено 265,2 тыс. поездок, что на 20% больше, чем за предыдущий день. При этом, относительно июня прошлого года, пассажиропоток все еще сильно ниже - почти на 48%. Несмотря на постепенное снятие ограничений просим пассажиров носить маски и перчатки в общественном транспорте для безопасности себя и окружающих", - говорится в сообщении.

Меры профилактики в поездах и на станциях диаметров после отмены режима самоизоляции ослаблять не планируется. На МЦД ежедневно проводят дезинфекцию остановочных пунктов, 12 раз в сутки обрабатывают все поверхности, с которыми контактируют пассажиры: двери турникетных павильонов, кассовые окна, поручни эскалаторов, билетные автоматы, скамейки и информационные табло. В начале мая все двери павильонов были открыты для бесконтактного прохода пассажиров, также установлены санитайзеры и размещены плакаты об обязательном соблюдении масочного режима.

Трижды в день дезинфицируют подвижной состав, в том числе генератором "холодного" тумана. В поездах "Иволга" работают системы обеззараживания воздуха, которые уничтожают до 100% микробов.

С 9 июня в Москве согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина завершился режим самоизоляции. Отменены графики прогулок, жители города, включая людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, могут свободно передвигаться по столице. Также отменены пропуска для поездок на транспорте, вновь заработали социальные карты, и льготники могут воспользоваться правом бесплатного проезда. Продлить срок действия неиспользованных проездных билетов можно с 12 июня в кассах метро и "Мосгортранса".