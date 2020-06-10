Специалисты Мосприроды продолжат учет соловьев в столице в 2021 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Специалисты Мосприроды не провели в этом году традиционных подсчетов соловьев в столице из-за действовавшего до 9 июня режима самоизоляции. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В связи с ограничительными мерами и самоизоляцией в Москве этой весной специалисты Мосприроды не смогли посчитать численность соловьев. Так как эта процедура выполняется только весной, теперь мы сможем посчитать их лишь в 2021 году", - уточнили в ведомстве.

По статистическим данным ведомства, в 2016 году количество учтенных соловьев составляло 182, в 2017 году - 216, в 2018 году - 277. А в прошлом году специалисты насчитали почти 400 мест обитания певчих птиц.

"Все они нанесены на специальную интерактивную карту, которую можно найти на сайте Мосприроды. Увеличению численности певчих птиц в мегаполисе способствует появление новых парков и скверов, а также ежегодная высадка цветов, деревьев и кустарников", - говорится в сообщении.

Как считают соловьев

Соловьи из года в год обитают в Раменках, Братееве, Люблине, Южном Бутове, зоне отдыха "Тропарево". Также их пение можно услышать в районах Арбат, Якиманка, Хамовники и Тверской.

В прошлом году учет певчих птиц проводился в Москве с 1 мая по 30 июня, в нем участвовали профессиональные орнитологи и горожане, которые присылали фотографии и видеозаписи. Больше всего соловьев было обнаружено в природно-историческом парке "Битцевский лес", где зафиксировали 31 птицу, также много соловьев в Измайловском (24 птицы) и Терлецком (19 птиц) лесопарках.

Впервые онлайн-карта мест обитания соловьев была создана в Москве в 2018 году, тогда на нее нанесли 237 адресов.