Более 700 плакатов в честь Дня России развесили в Москве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Свыше 700 праздничных плакатов разместили в Москве ко Дню России. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Традиционно к 12 июня мы украшаем город в цветах флага России. В этом году более 700 праздничных плакатов с российским триколором размещены на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах", - сказал Бирюков.

По его словам, также в честь праздника декоративное панно с флагами установлено на фасаде здания Госдумы. Флаговыми композициями в бело-сине-красных цветах украшены Боровицкий, Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты.

Заммэра отметил, что специально к празднику были подготовлены поздравительные ролики. Они будут транслироваться на медиафасадах зданий № 8 и № 28 на улице Новый Арбат и медиафасаде Центрального телеграфа.

"Кроме того, 12 июня в Москве в праздничном режиме будет работать архитектурно-художественная подсветка - фасады зданий в центре города подсветят цветами триколора. На территории Парка Победы завершены работы по устройству цветников "Флаг РФ", посвященных празднику", - добавил Бирюков.