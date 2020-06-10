В Москве ветер во время грозы повалил 18 деревьев

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ветер во время грозы днем в Москве повалил 18 деревьев, которые повредили пять машин. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В столице из-за непогоды произошло падение 18 деревьев, повреждения получили пять автомобилей. Также были подтоплены отдельные участки дорог, улиц и парков", - сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших не поступало. Падения деревьев зафиксированы в Юго-Западном, Восточном и Западном округах, а также на территории Новой Москвы.

Ранее в среду Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о ливне, грозе, крупном граде и усилении ветра до 17 м/с до конца суток. В связи с непогодой в главке МЧС советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также находящимся на улице жителям столицы советуют укрываться в капитальных строениях, а не под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.