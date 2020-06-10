Пробки в Москве впервые за время пандемии достигли восьми баллов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Загруженность дорог Москвы вечером в среду в первый раз с момента введения в конце марта режима самоизоляции достигла восьми баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 17:55 мск, движение затруднено почти по всей длине Садового кольца и Третьего транспортного кольца, по Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Софийской, Дербеневской и другим набережным. Скорость автомобильного потока снижена на Большом Каменном мосту, Большом Устьинском мосту, Большом Москворецком мосту, Тверской и Моховой улицах, Новом Арбате, на улицах Большая Лубянка и Сретенка, проспекте Мира, Ленинградском и Волоколамском проспектах, нескольких других вылетных магистралях, на западе и востоке и юго-востоке МКАД.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), 9 июня на дорогах в городе было зафиксировано около 2,9 млн автомобилей, что стало самым большим количеством с момента введения ограничений из-за коронавируса с конца марта. Ранее в пресс-службе ЦОДД сообщили ТАСС, что количество автомобилей на дорогах столицы увеличилось за неделю на 6% и достигло 4 июня 2,65 млн в сутки. Увеличение числа машин еще на 470 тыс. приведет к восьмибалльным пробкам.

О ситуации

В Москве с 29 марта введен режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. В результате чего были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако с середины мая власти стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

По указу мэра столицы, с 9 июня прекратили действовать режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновляют деятельность в три этапа с интервалом в семь дней.

С 9 июня открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты.

В новость внесены изменения (18:21 мск) - передается с уточненными данными.