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Пандемия коронавируса нового типа

Темп прироста заболеваемости COVID-19 в Москве за 1,5 месяца упал в четыре раза

По сообщению Роспотребнадзора, этого удалось достичь благодаря выполнению противоэпидемических мероприятий

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Благодаря ограничительным мерам, которые были введены в Москве, за полтора месяца удалось снизить темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в четыре раза. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Выполнение противоэпидемических мероприятий позволило не только выйти на плато, но и снизить темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве за последние полтора месяца в четыре раза. Вместе с тем в 40% случаев болезнь протекает бессимптомно, и такие больные представляют реальную опасность для окружающих", - говорится в сообщении.

Уточняется, что несмотря на отмену многих ограничений, в Москве сохраняется режим повышенной готовности, выполнение противоэпидемических мероприятий, ношение масок и перчаток по-прежнему являются обязательными. Эти требования относятся ко всем поездкам на общественном городском транспорте, такси обычном, бизнес-класса, премиум, автомобилях каршеринга, но, в первую очередь, в Московском метрополитене.

В управлении подчеркнули, что из-за массового скопления людей, роста пассажиропотока, невозможности соблюдения социальной дистанции именно метрополитен в настоящее время является зоной высокого риска распространения коронавируса.

"Управление Роспотребнадзора по г. Москве продолжит проведение совместной работы с Транспортным комплексом Москвы за соблюдением требований эпидемиологической безопасности пассажиров, в том числе компаниями, оказывающими услуги такси, каршеринга и перевозки по заказу с использованием системы электронного контроля", - добавляется в материале.

Несоблюдение мер профилактики может привести к быстрому распространению нового вируса. Снятие ограничений стало возможным благодаря ответственному подходу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к выполнению противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения среди населения города Москвы новой коронавирусной инфекции, заключили в Роспотребнадзоре.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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