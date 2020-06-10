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Источник: в Новой Москве пять домов подтоплено из-за дождя

Кроме того, в воде оказались несколько приусадебных участков

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пять домов подтоплено в Новой Москве в результате сильного дождя в среду. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В результате сильного дождя в Новой Москве произошло подтопление пяти домов, также в воде оказались несколько приусадебных участков", - сказал собеседник агентства.

По его данным, подтопления зафиксированы в деревне Бакланово и Голохвастово в поселении Вороновское.

Ранее в среду Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о ливне, грозе, крупном граде и усилении ветра до 17 м/с до конца суток 10 июня. При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что ветер во время грозы днем в столице повалил 18 деревьев, которые повредили пять машин.

Теги
Россия
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