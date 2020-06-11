В Москве воздух прогреется до 32 градусов тепла

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, град и до плюс 32 градусов ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 30-32 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 17 градусов.

Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. В связи с сильным ветром, градом и грозой в Московском регионе 11 июня объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 27-32 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 15 градусов.