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В Москве воздух прогреется до 32 градусов тепла

Синоптики также прогнозируют переменную облачность и кратковременный дождь

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, град и до плюс 32 градусов ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 30-32 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 17 градусов.

Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. В связи с сильным ветром, градом и грозой в Московском регионе 11 июня объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 27-32 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 15 градусов.

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