Ветеринары в Москве выезжали на дом почти 1,5 тыс. раз во время режима самоизоляции

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Жители Москвы вызывали на дом ветеринаров во время режима самоизоляции для лечения, прививок или чипирования своих питомцев, специалисты выезжали почти 1,5 тыс. раз, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Специалисты столичной госветслужбы совершили 1 448 выездов на дом во время особого режима работы, введенного в Москве из-за распространения COVID-19. Чаще всего ветеринаров вызывали домой, чтобы назначить лечение питомцу, сделать прививку или поставить электронный чип, стерилизовать или кастрировать животное", - говорится в сообщении.

Также специалисты берут дома пробы для анализов, проводят диагностические исследования (УЗИ, ЭКГ) и другие процедуры. А сделать прививку против бешенства можно на безвозмездной основе. За период особого режима работы на дому было вакцинировано более тысячи собак и кошек. Для оказания экстренной помощи питомцу можно вызвать неотложную ветеринарную помощь. В составе выездных бригад работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом. За три месяца автомобили неотложной помощи выехали почти на 1,2 тыс. вызовов.

В режиме повышенной готовности государственные ветеринарные клиники продолжали оказывать помощь и по предварительной записи. За три месяца в государственные учреждения обратились 90 тыс. владельцев животных. Специалисты оказали более 180 тыс. ветеринарных услуг, из них около 40% - терапевтические услуги, 30% - клиническая и лабораторная диагностика заболеваний у животных, 15% - хирургические манипуляции. Основными пациентами стали кошки и собаки.

"Записать домашних питомцев в государственные ветклиники можно на mos.ru, через аналогичный сервис в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону: +7 (495) 612-04-25. По этому же номеру в случае необходимости можно вызвать ветеринара на дом", - уточняется в сообщении.

Для предотвращения распространения вируса в ветеринарных учреждениях установлены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха, а также дозаторы с антисептиком. Посетителям необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м. Помещения убирают с дезинфицирующими растворами, а сотрудники используют средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). Ежедневно перед открытием клиник у сотрудников измеряется температура. Если она повышена, то их не допускают к работе и направляют в медицинское учреждение.