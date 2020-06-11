Соцработники продолжат доставлять лекарства жителям Москвы с хроническими заболеваниями

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Социальные работники продолжат доставлять лекарства жителям Москвы с хроническими заболеваниями, получать медикаменты на дом они смогут до сентября. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Эпидемиологическая ситуация в городе улучшается. В понедельник мэр Москвы объявил о поэтапном снятии временных ограничений. Город возвращается к нормальной жизни. Однако мы считаем важным сделать все, чтобы обезопасить граждан, которые находятся в группе риска. К этой категории относятся горожане с хроническими заболеваниями. Поэтому мы приняли решение продлить программу на все лето - жители продолжат получить лекарства на дом, доставлять их будут бесплатно сотрудники центров социального обслуживания", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Социальные работники соблюдают меры предосторожности - у них есть средства защиты, им измеряют температуру, они внимательно следят за состоянием своего здоровья. Для обеспечения безопасности передача заказа осуществляется бесконтактно. В период пандемии более семи тысяч социальных работников ежедневно доставляли горожанам медикаменты.

По словам заммэра, с 23 марта москвичам доставили лекарства более 600 тыс. раз. Из них более 520 тыс. заявок - доставка льготным категориям граждан, медикаменты которым положены бесплатно. Это говорит о том, что услуга востребована среди горожан. Именно поэтому эта работа будет продолжена.

"Всего за период пандемии социальные помощники оказали москвичам более четырех миллионов услуг", - напоминается в материале.

Жители столицы старше 65 лет, горожане с хроническими заболеваниями или те, кому поставлен диагноз "коронавирусная инфекция", проходящие лечение дома, могут обратиться за социальными услугами на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09 и оставить заявку. Операторы кол-центра принимают звонки ежедневно с 08:00 до 21:00.