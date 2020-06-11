МЧС предупреждает москвичей о грозовых дождях с градом и сильном ветре

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило в четверг экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом и усилении ветра до 23 м/с.

"По прогнозам синоптиков, 11 июня в Москве с 12 до 22 часов ожидается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах очень сильный дождь, сильный ливень, град, местами крупный. При грозе усиление ветра 18-23 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

При грозе специалисты советуют отказаться, по возможности, от поездок на личном автомобиле, соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как вспышки молний могут ослепить водителей и спровоцировать аварию. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. При сильном рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.