Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах после 16:00 в четверг

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Затруднения движения на дорогах столицы ожидаются в предпраздничный день с 16:00 до 20:00. Об этом сообщается в четверг в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Если собираетесь за город, то выезжайте в ближайший час или после 20:00. Иначе есть шанс потерять время в дачных пробках, от которых мы все немного отвыкли", - сообщается в публикации.

Загруженность дорог Москвы вечером в среду в первый раз с момента введения в конце марта режима самоизоляции достигла 9 баллов из 10 возможных. Такая ситуация сохранялась в течение получаса на фоне плохих погодных условий: дождя и сильного ветра.