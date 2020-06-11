Во время режима самоизоляции на водоемах Москвы не выявлено его нарушителей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Главный государственный инспектор по маломерным судам в Москве Владимир Волков рассказал, что во время режима самоизоляции на водоемах столицы не выявлено его нарушителей.

"Мы отмечали, что нарушений режима самоизоляции на водоемах практически не было", - сообщил Волков в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

Он расказал, что подразделения ГИМС в этот период продолжали работать в режиме повышенной готовности, проводили рейды и патрулирования. Для выявления нарушающих самоизоляцию москвичей на воде проведено пять совместных рейдов с полицией.

Всего с начала года сотрудники ГИМС и спасатели провели на водоемах Москвы 28 тыс. патрулирований. С 1 июня, когда был открыт летний сезон, проведено уже 2,3 тыс. патрулирований, в ходе которых выявлено всего шесть нарушений, что, по данным Волкова, значительно меньше, чем в прошлом году. Зато в это же время с водоемов удалены 187 детей, которые находились там без взрослых.

С приходом жаркой погоды сотрудники ГИМС и спасатели усилили работы, добавил Волков. Привлечены добровольцы и сотрудники 53 пожарно-спасательных подразделений Москвы, которые проводят профилактическую работу с отдыхающими на воде.

Использование камер на водоемах Москвы

Владимир Волков также сообщил, что правительство Москвы совместно с МЧС используют 111 камер на водоемах столицы.

"Использование интеллектуальных систем видеонаблюдения - это проект правительства Москвы, реализует его департамент транспорта через Центр обеспечения дорожного движения, который обеспечивает мониторинг водного транспорта в центральном бьефе реки Москвы. <...> Заключено соглашение об информационном взаимодействии и сохранении персональных данных. Работают 111 камер, пока они работают в тестовом режиме", - сказал он.

В настоящее время наблюдение ведет удаленный оператор в ручном режиме. Он выявляет нарушения на воде. Если нарушил судоводитель, его пригласят в Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС) на группу по разбору и могут оштрафовать, если найдут для этого основания.

Также среди новых технологий у столичной ГИМС появилась звуковая пушка, способная передавать информацию на дальность до 1 км. А правительство Москвы закупило инспекторам эхоледомеры для контроля толщины льда на 156 основных водоемах города.

Подготовка к купальному сезону

Волков уточнил, что подготовка к купальному сезону в Москве завершена. Например, водолазы уже обследовали дно около пляжей. Решение об их открытии будет приниматься на основании эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что в Московской области к началу купального сезона - 1 июля - запланировано к открытию 114 пляжей.

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