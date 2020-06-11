Службы ЖКХ в Москве будут работать в усиленном режиме в День России и выходные

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московские службы ЖКХ будут работать в усиленном режиме в День России и предстоящие выходные, в готовность приведены все возможные источники аварийного питания. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В преддверии праздника все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - сказал Бирюков.

По его словам, усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Заммэра добавил, что в круглосуточном режиме дежурят аварийные бригады, которые готовы незамедлительно выехать при возникновении любой нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

"В готовность приведены все возможные источники аварийного питания", - заключил Бирюков.