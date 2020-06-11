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Парк Победы украсили цветами на площади более 3 тыс. кв. м в гамме российского флага

Цветник состоит из 360 тыс. петуний

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Большой цветник, площадью более 3 тыс. кв. м, в формате флага России появился в Парке Победы в Москве к 12 июня. Об этом сообщил столичный Комплекс городского хозяйства на официальной странице в Twitter.

"Ко Дню России Парк Победы впервые украсили петуньями в цветах российского триколора. Цветник в форме флага России из 360 тыс. растений расположился на площади около 3300 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в этом году более 700 праздничных плакатов с российским флагом размещены на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах.

Также в честь праздника декоративное панно с флагами установлено на фасаде здания Государственной думы. Флаговыми композициями в бело-сине-красных цветах украшены Боровицкий, Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты.

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