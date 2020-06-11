Почти 3 млн машин зафиксировали на дорогах Москвы 10 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Около 3 млн автомобилистов передвигалось по столице 10 июня, что всего на 4% меньше, чем в аналогичный период в прошлом году, это самый большой показатель с момента введения ограничений из-за коронавируса с конца марта. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Загруженность дорог Москвы вечером в среду в первый раз с момента введения в конце марта режима самоизоляции достигла 9 баллов из 10 возможных. Такая ситуация сохранялась в течение получаса на фоне плохих погодных условий: дождя и сильного ветра.

"Вчера на дорогах Москвы было 2,96 млн автомобилей - это на 4% или 120 тыс. транспортных средств меньше, чем год назад. Это самое большое количество машин на дорогах столицы с момента введения ограничений в городе", - сообщили в пресс-службе. По данным ЦОДД, 9 июня на дорогах в городе было зафиксировано около 2,9 млн автомобилей.

"Кроме того, повысилась активность у пользователей каршеринга: на 21 тыс. арендованных машин совершили порядка 60 тыс. поездок. Это хороший спрос для первого дня после снятия ограничений, дальше будет больше", - добавили в ЦОДД.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили ТАСС, что жители Москвы чаще всего берут в аренду автомобили каршеринга около станций метро, расположенных в пределах Садового кольца.

О ситуации

В Москве с 29 марта был введен режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, в результате чего были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако с середины мая власти стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

По указу мэра столицы, с 9 июня прекратили действовать режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновляют деятельность в три этапа с интервалом в семь дней.

С 9 июня открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты.